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Александр Долгов: «Тяжело сравнивать эту игру с официальной»

20:27
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Нападающий «Ростова» Александр Долгов после товарищеского матча против «Краснодара» (0:1) отметил, что футболисты получили практику и вернули себе игровой тонус.

— В товарищеских матчах победа имеет второстепенное значение, — цитирует «РИА Новости» Долгова. — Основная задача этих игр — дать практику молодым игрокам и футболистам, которые не получают игровое время по ходу сезона. Думаю, с этой задачей мы справились: все ребята отлично побегали, получили свое игровое время, чтобы вернуть себе игровой тонус. Тяжело сравнивать эту игру с официальной: мы на все матчи выходим, чтобы побеждать.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191117/1561045775.html

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