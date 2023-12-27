Алаев: «Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о регламенте премьер-лиги.

«В матче ЦСКА — «Ростов» лига также была за перенос. На мой взгляд, было целесообразнее сыграть на следующий день. Привести поле в порядок, так как по прогнозу погоды снегопад заканчивался вечером. Сыграть на очищенном поле, хоть и не совсем в комфортных условиях. «Ростову» нужно было бы всего лишь продлить гостиницу на один день, плюс мы сохранили бы целостность календаря, а не уходили бы в зимнюю паузу с разным количеством матчей в турнирной таблице. Но наш регламент, который мы, видимо, не досмотрели, не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Причем судья может только приостановить матч после стартового свистка. Никто не мог прийти за час до встречи, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ. Есть четко прописанные форс-мажоры. Например, на стадионе отключен свет. Тогда можно было бы перенести на следующий день. А из-за погодных условий перенести игру лига не может.

Судья может только приостановить матч. То есть, когда я общался с арбитром Шафеевым и сказал, что лига за перенос, потому что данное поле опасно для здоровья футболистов, и картинка не соответствует требованиям РПЛ, судья должен был вывести команды на поле, дать стартовый свисток, и только после этого приостановить матч и перенести на завтра. Вот такой у нас регламент. Этот случай вскрыл проблему в нем. Нужно четко прописать, кто, как и на основании чего может перенести матч. Также мы должны думать о болельщиках, которые пришли на стадион и мерзнут. Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время. Регламент позволяет расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч», — сказал Алаев.

Матч ЦСКА и «Ростова» (2:0) в 17-м туре РПЛ прошел во время сильного снегопада. Поле пытались привести в относительный порядок с помощью техники и лопат, расчистка газона продолжалась даже во время игры.