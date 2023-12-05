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Сегодня, 12:00

Алаев — о срыве Галактионова и Абаскаля: «Конечно, это нас не красит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» высказался о последних тренерских дисквалификациях в РПЛ.

— По сути мы потеряли Галактионова на два матча, теперь Карпина, Абаскаля. Как вы считаете, вредит ли это имиджу лиги?

— Карпина мы слава богу не потеряли.

— Скорее всего, потеряли на несколько матчей...

— Не знаю, это решение КДК РФС. Комментировать это не буду до заседания. Они рассмотрят этот инцидент. Если возвращаться к предыдущим случаям, в том числе и с Галактионовым, конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше. Но в то же время я не то, что хочу оправдывать тренеров, но я понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся. Позади длинный путь. Эмоции на пределе. Все мы люди. Где-то срываются, где-то не контролируют эмоции. Надеюсь, что уже сезон завершим, а таких случаев больше не будет, КДК, кого сочтет нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, вернутся, и таких эпизодов будет меньше.

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4 декабря стало известно, что Карпин приглашен на заседание КДК РФС по итогам 17-го тура РПЛ. В случае, если комитет расценит слова специалиста как оскорбительные в адрес судей, которые приняли решение проводить игру, его могут дисквалифицировать на несколько матчей.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, допустивший аналогичное нарушение после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), был дисквалифицирован на две игры.

Также сообщалось, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю грозит 4 матча дисквалификации за агрессивное поведение.

Валерий Карпин
РПЛ
Александр Алаев
Гильермо Абаскаль
Михаил Галактионов
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6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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