Алаев — о срыве Галактионова и Абаскаля: «Конечно, это нас не красит»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» высказался о последних тренерских дисквалификациях в РПЛ.

— По сути мы потеряли Галактионова на два матча, теперь Карпина, Абаскаля. Как вы считаете, вредит ли это имиджу лиги?

— Карпина мы слава богу не потеряли.

— Скорее всего, потеряли на несколько матчей...

— Не знаю, это решение КДК РФС. Комментировать это не буду до заседания. Они рассмотрят этот инцидент. Если возвращаться к предыдущим случаям, в том числе и с Галактионовым, конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше. Но в то же время я не то, что хочу оправдывать тренеров, но я понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся. Позади длинный путь. Эмоции на пределе. Все мы люди. Где-то срываются, где-то не контролируют эмоции. Надеюсь, что уже сезон завершим, а таких случаев больше не будет, КДК, кого сочтет нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, вернутся, и таких эпизодов будет меньше.

4 декабря стало известно, что Карпин приглашен на заседание КДК РФС по итогам 17-го тура РПЛ. В случае, если комитет расценит слова специалиста как оскорбительные в адрес судей, которые приняли решение проводить игру, его могут дисквалифицировать на несколько матчей.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, допустивший аналогичное нарушение после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), был дисквалифицирован на две игры.

Также сообщалось, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю грозит 4 матча дисквалификации за агрессивное поведение.