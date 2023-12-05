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Сегодня, 12:06

Тюкавин рассказал, если у него образцы для подражания на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, если у него образцы для подражания на поле.

«Кто образец для меня в России? Образец для меня — Тюкавин. Из иностранцев? Особо не слежу за конкретными иностранным футболистом. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». В текущем сезоне 38-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 20 матчах за саудовский клуб.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601903-tyukavin-nravitsya-krishtianu-ronaldu-no-uzhe-ne-slezhu-za-yego-igroy-tak-kak-ranshe
Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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Матео Кассьерра

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 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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 5
И К Ж
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Виктор Александров

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