Тюкавин рассказал, если у него образцы для подражания на поле

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, если у него образцы для подражания на поле.

«Кто образец для меня в России? Образец для меня — Тюкавин. Из иностранцев? Особо не слежу за конкретными иностранным футболистом. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру, поэтому не слежу за его игрой так, как раньше», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». В текущем сезоне 38-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 20 матчах за саудовский клуб.