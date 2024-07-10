Президент РПЛ Алаев — о календаре РПЛ: «Заговора нет»
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал календарь чемпионата России на сезон-2024/25.
«Краснодар» — «Динамо» снова в последнем туре? Заговора в РПЛ нет! Такой вариант календаря оказался приемлемым. Почему нет? Кто недоволен календарем? Все 16 команд. У каждого руководителя клуба есть желание создать максимально удобные условия для себя, это нормально. Все бы хотели чуть-чуть подправить. Но крена в сторону какой-либо команды нет. В этом году, если я не ошибаюсь, было 15 вариантов календаря. Расширение? Ни один клуб об этом не говорит», — сказал Алаев.
Первый тур РПЛ-2024/25 пройдет с 19 по 22 июля. Заключительный игровой день 2024 года запланирован на 6 — 9 декабря, а весенняя часть откроется с 28 февраля по 3 марта 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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