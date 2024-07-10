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Президент РПЛ Алаев — о календаре РПЛ: «Заговора нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал календарь чемпионата России на сезон-2024/25.

«Краснодар» — «Динамо» снова в последнем туре? Заговора в РПЛ нет! Такой вариант календаря оказался приемлемым. Почему нет? Кто недоволен календарем? Все 16 команд. У каждого руководителя клуба есть желание создать максимально удобные условия для себя, это нормально. Все бы хотели чуть-чуть подправить. Но крена в сторону какой-либо команды нет. В этом году, если я не ошибаюсь, было 15 вариантов календаря. Расширение? Ни один клуб об этом не говорит», — сказал Алаев.

Первый тур РПЛ-2024/25 пройдет с 19 по 22 июля. Заключительный игровой день 2024 года запланирован на 6 — 9 декабря, а весенняя часть откроется с 28 февраля по 3 марта 2025 года.

РПЛ
Александр Алаев
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Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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