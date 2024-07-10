Алаев — о трансферах «Зенит»: «Уверен, клубы намерены решать свои задачи»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о летней трансферной кампании «Зенита».

«Зенит» усиливается? Мы похоронили интригу по ходу чемпионата несколько раз в прошлом году, а она сохранилась до последнего тура. Уверен, клубы намерены решать свои задачи. Понятно, что «Зенит» фаворит, столетие, гегемон. Но сегодня я общался со многими представителями клубов — борьба будет. Ждем с нетерпением», — сказал Алаев.

В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.