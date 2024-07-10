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Сегодня, 14:45

Малышев назвал домыслами слухи о возможном уходе Зиньковского из «Спартака»

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из команды.

— Что вы можете сказать о слухах про Зиньковского, как будто ему прямым текстом сказали, что он не нужен команде?

— Совершенно ответственно заявляю, что никто в клубе, ни я, ни спортивный директор, ни главный тренер не могли ему такого сказать. Думаю, это чьи-то домыслы, — ответил Малышев.

Зиньковский выступает за красно-белых с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2026/27. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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