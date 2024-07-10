Алаев — о внедрении системы распределения доходов: «Это крайне важное решение»
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал утверждение системы распределения доходов в чемпионате России с сезона-2024/25.
«Много положительных решений и эмоций. Система распределения, не буду говорить громких слов, но это крайне важное решение для профессионального спорта. Сегодня оно принято, за что клубам спасибо. Все мы пришли к пониманию, что систему надо менять», — сказал Алаев.
В соответствии с новыми правилами призовой фонд будет создан из определенной доли доходов от коммерческих поступлений по действующим контрактам с партнерами РПЛ, исходя из двух параметров: уровня посещаемости и активности в медиа.
Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина — в равных долях, другая — в зависимости от спортивных результатов в прошедшем сезоне).
20 июня РПЛ опубликовала полный календарь на новый сезон. Матчи 1-го тура пройдут 19-22 июля. 30-й тур состоится 24 мая 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -