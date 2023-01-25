Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:59

Агент Майсторовича: «Милан всем удовлетворен в «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Александар Важич, который представляет интересы защитника Милана Майсторовича, рассказал, о первых впечатлениях своего клиента в «Динамо».

«Игровое время для Милана — это нормально, логично, что тренер дает шанс молодому парню, который только присоединился к клубу. 15-20 минут важны для парня. Он полностью удовлетворен всем в «Динамо», тренировочным процессом, отношением. Ему повезло работать под руководством такого опытного тренера, как Йоканович, который знает, как правильно готовить футболистов. Майсторович будет двигаться только вперед и вверх, и доверие ему в этом только поможет. Будем верить, что и в следующих матчах он будет получать время, может быть, даже выйдет в стартовом составе», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

11 января 17-летний серб перешел в «Динамо» из сербской «Войводины».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-milan-udovletvoren-vsem-v-dinamo/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент защитника Андраде подтвердил, что игрок может перейти в «Химки»
Тавареш, Дуарте и Мозес присоединятся к «Спартаку» на сборе в Дубае
Корнеев: «Дуарте меня не убедил, а приобретение Тавареша — это ставка на будущее»
Португальский журналист: «Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге»
«Локомотив» предложил Конти полноценный контракт на 2,5 года
Тюкавин: «Мой кумир из детства — Криштиану Роналду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тавареш, Дуарте и Мозес присоединятся к «Спартаку» на сборе в Дубае

Агент защитника Андраде подтвердил, что игрок может перейти в «Химки»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости