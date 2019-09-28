Алекс Крал: «Верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью клубном пресс-службе рассказал, что не получилось в матчах с «Уралом» и «Уфой» и чем отличается РПЛ от чешской лиги.

— Вы уже провели за «Спартак» несколько матчей в Премьер-Лиге, и команда не порадовала в них результатами. Тяжело адаптироваться, когда проигрываешь?

— Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам за теплый прием. Однако чувствовал бы себя намного лучше, если бы побеждали. Мы играем немного в другом стиле по сравнению с тем, к которому я привык. Но важно учитывать и то, как действуют против нас. «Урал» и «Уфа» оборонялись большими силами, у них было по 11 человек за линией мяча. Оборону таких команд сложно взламывать.

— Что еще не получилось у «Спартака» в матчах с «Уралом» и «Уфой»?

— Как я уже сказал, соперники оборонялись и ждали наших ошибок. Проблема в том, что мы их допустили. Если мы хотим побеждать, нужно быть острее в атаке. Мы ведь хорошо контролировали мяч, но при этом нужно наносить больше ударов, делать больше проникающих передач в штрафную. У нас молодая и быстрая команда, нужно этим пользоваться.

— Российский чемпионат сильно отличается от чешского?

— Не сказал бы, что сильно. Задачи ставятся те же. Но кое-что стало для меня открытием. В России больше сильных команд, игроки в целом лучше управляются с мячом, многие навыки развиты лучше. Поэтому здесь ты каждую неделю проводишь тяжелый матч. Я верю, что российская лига и «Спартак» сделают меня сильнее!