Алдонин высоко оценил игру Келвена и Файзуллаева в матче ЦСКА — «Ростовом»

Бывший полузащитник ЦСКА и капитан сборной России Евгений Алдонин высказался об игре новоприобретенных армейцев нападающего Аббоса Файзуллаева и защитника Келвена в матче девятого тура РПЛ с «Ростовом».

«Говоря о новичках команды, отдельно отмечу Файзуллаева. Аббос был очень активен, забил и в целом постоянно участвовал в атакующих действиях команды. Также можно выделить и Келвена. Бразилец хорошо подключался к атакам по бровке и тоже сумел отличиться. Это очень качественные исполнители. Давилу оценить пока сложно, поскольку у него было не так много времени, чтобы полностью себя проявить», — приводит слова Алдонина RT.

19-летний Файзуллаев присоединился к ЦСКА в августе 2023 года. За московский клуб нападающий проел шесть матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

22-летний Келвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за армейцев четыре матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.