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Сегодня, 12:53

Алдонин высоко оценил игру Келвена и Файзуллаева в матче ЦСКА — «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА и капитан сборной России Евгений Алдонин высказался об игре новоприобретенных армейцев нападающего Аббоса Файзуллаева и защитника Келвена в матче девятого тура РПЛ с «Ростовом».

«Говоря о новичках команды, отдельно отмечу Файзуллаева. Аббос был очень активен, забил и в целом постоянно участвовал в атакующих действиях команды. Также можно выделить и Келвена. Бразилец хорошо подключался к атакам по бровке и тоже сумел отличиться. Это очень качественные исполнители. Давилу оценить пока сложно, поскольку у него было не так много времени, чтобы полностью себя проявить», — приводит слова Алдонина RT.

19-летний Файзуллаев присоединился к ЦСКА в августе 2023 года. За московский клуб нападающий проел шесть матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

22-летний Келвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за армейцев четыре матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1208236-kelven-futbol-cska-aldonin-ocenka
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Келвен
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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