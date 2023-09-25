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Сегодня, 13:01

Сенников высказался об игре Тикнизяна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре железнодорожников и вингере красно-зеленых Наире Тикнизяне.

«Показала ли очная встреча с «Зенитом», что «Локомотив» был прав, а Тикнизян в позиции левого вингера сильнее Изидора? Это был только один матч, надо говорить по итогам сезона. Когда «Локомотив» неудачно играл, то все говорили, что они попали в яму, что Галактионов ничего не может. Но это было просто стечении обстоятельств. Я знаю, что сезоны бывают сложные, бывает не получается. «Локомотив» все равно держится вверху. Сейчас никто не видит кризиса, хотя матчем ранее видели. Так что все-таки насчет Тикнизяна и Изидора? Не знаю, закроет ли Тикнизян эту позицию в итоге лучше Изидора, потому что его игра там — это пока эксперимент. Сейчас получается, но мне больше нравилось, когда Тикнизян играл левого защитника, а Ненахов — правого», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Он также заявил, что Тикнизян везде успевал за счет скорости и объема работы.

«Понятно, что Тикнизян — атакующий футболист, больше приносит пользу в атаке. Тот же Сильянов умеет лучше обороняться, чем атаковать, поэтому на позиции левого защитника он надежнее. Помню первые туры, когда Тикнизян и Ненахов одновременно подключались в атаку и у «Локомотива» начинались проблемы», — добавил Сенников.

«Локомотив» с 15 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевую передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/sennikov-mne-bolshe-nravilos-kogda-tiknizyan-igral/
Дмитрий Сенников
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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