Алдонин — о «Братском кубке»: «Привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея»
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился с «СЭ» ожиданиями от BetBoom Братского кубка между красно-синими и «Динамо».
«Надо посмотреть, какой будет ажиотаж, резонанс. Все для болельщиков, все для зрителей. Если им будет интересно, конечно, необходимо продолжать эту историю и развивать. На фоне того, что сейчас очень мало событий футбольных и международных, привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея», — сказал Алдонин «СЭ».
Также Алдонин рассказал интересно ли ему увидеть вновь бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия.
«Давно потерял его из виду. Не знаю, как он сейчас играет, в какой форме. Конечно, хорошо, что клуб вспоминает. Было бы красивой историей пригласить не только отдельных игроков, а целую плеяду футболистов. Это было бы интереснее», — добавил Алдонин.
Товарищеские матчи «Динамо» и ЦСКА пройдут 8 и 9 июля на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене».
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -