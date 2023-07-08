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Сегодня, 11:19

Алдонин — о «Братском кубке»: «Привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился с «СЭ» ожиданиями от BetBoom Братского кубка между красно-синими и «Динамо».

«Надо посмотреть, какой будет ажиотаж, резонанс. Все для болельщиков, все для зрителей. Если им будет интересно, конечно, необходимо продолжать эту историю и развивать. На фоне того, что сейчас очень мало событий футбольных и международных, привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея», — сказал Алдонин «СЭ».

Также Алдонин рассказал интересно ли ему увидеть вновь бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия.

«Давно потерял его из виду. Не знаю, как он сейчас играет, в какой форме. Конечно, хорошо, что клуб вспоминает. Было бы красивой историей пригласить не только отдельных игроков, а целую плеяду футболистов. Это было бы интереснее», — добавил Алдонин.

Товарищеские матчи «Динамо» и ЦСКА пройдут 8 и 9 июля на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене».

Евгений Алдонин
Сейду Думбия
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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