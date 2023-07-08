Американский полузащитник «Нефтчи»: «В первом матче против «Зенита» запомнился Халк, Витсель и Гарай, сейчас поразил Клаудиньо»
Полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением от визита в Россию.
— Вы бывали ранее в России?
— Это мой второй визит. И вновь я нахожусь в Санкт-Петербурге. Мне здесь нравится. Правда пока ничего не удалось посмотреть, потому что целыми днями мы тренируемся. Город в России, который я бы хотел посетить? Однажды я хотел бы побывать в Москве.
— Когда был ваш первый визит в Россию?
— 2015 год. В составе «Гента» я играл в Лиге чемпионов против «Зенита». Тогда в Санкт-Петербурге мы проиграли 2:1, но в домашнем матче одержали победу с таким же счетом. «Зенит» занял первое место в группе, а мы финишировали вторыми.
— Кто в том матче вам запомнился?
— Халк, Витсель и Гарай. Также отлично помню игру Данни. Он проделывал большой объем работы на поле, очень много бегал.
— Сильно ли «Зенит» изменился с того времени?
— Сложно сравнивать. Тогда мы играли в Лиге чемпионов, а сейчас участвуем в товарищеском турнире. В игре, которая была пару дней назад на поле в составе обеих команд было много молодых игроков.
— Кто поразил вас в новом «Зените»?
— Конечно же Клаудиньо, который провел потрясающий матч и забил нам один из мячей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -