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Алаев об оскорбительном жесте Медведева в адрес «Спартака»: «Клуб удалил видео, это важный сигнал об осознании ошибки»

Руслан Минаев
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал фрагмент видео, который появился в соцсетях «Зенита».

В ролике глава правления клуба Александр Медведев во время диалога с полузащитником питерцев Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». После того, как на видео обратили внимание СМИ — оно было удалено.

Алаев заявил, что троллинг допустил, но у него должна быть мера.

«Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

«Зенит» примет «Спартак» в первом туре после зимнего перерыва в РПЛ. Матч пройдет 1, 2 или 3 марта. Точная дата станет известна позднее.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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