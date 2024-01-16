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Малафеев: «Такие, как Адвокат, не могут без любимой работы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о работе голландского тренера Дика Адвоката, который возглавил сборную Кюрасао.

«Я не знаю мотивов, почему Дик возглавил именно сборную Кюрасао. Но я знаю, что людям, которых можно причислить к фанатикам, тем, кто на протяжении своей жизни работали в одной сфере — особенно спортивной — очень трудно оставить профессию. Я тут недавно смотрел фильм про Лэнса Армстронга, американского велосипедиста, который семь раз выиграл «Тур де Франс», завершил карьеру, боролся с раком, вынужден был отдать все, что выиграл, из-за истории с допингом. Так он все равно вернулся. Несмотря ни на что!

Такие люди, как Армстронг, Адвокат, чувствуют себя живыми, в тонусе, только когда занимаются любимым делом. Как бы они потом ни уставали и что бы ни говорили, они не могут остановиться. И будут до конца жизни, как мне кажется, заниматься профессией, которую любят, и с которой связали свою жизнь", — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

76-летний голландец сменит на посту главного тренера Дина Горра, который возглавляет сборную Кюрасао с лета прошлого года. Адвокат подпишет контракт на один год.

Ранее Адвокат неоднократно объявлял о завершении тренерской карьеры. Его последним местом работы был «Ден Хааг», который он покинул прошлым летом. С 2006 по 2009 год он возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.

Также Адвокат тренировал «Харлем», ПСВ, «Рейнджерс», гладбахскую «Боруссию», АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче», «Утрехт», «Фейеноорд», а также сборные Нидерландов, Бельгии, Сербии и Ирака.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-takie-kak-advokat-ne-mogut-bez-lyubimoj-raboty/
Вячеслав Малафеев
Сборная Кюрасао по футболу
Дик Адвокат
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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