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Дьяков считает, что «Зениту» не нужна своя академия

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков сравнил клубные академии желто-синих и «Зенита».

«Я не вижу у «Зенита» своих молодых игроков. Да, там один-два матча сыграют и все. Это не то, ради чего должна работать школа. Пример — «Ростов», всего два иностранца, куча молодых футболистов, много из своей академии. В нынешний ситуации это великолепная работа клуба. Многим надо равняться на то, что сейчас делает «Ростов». У «Зенита» своя стратегия, своя политика. Зачем им нужна академия — не знаю», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» с 21 очком — на 10-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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