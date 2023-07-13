Алаев: «Когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями — решение «Спартака»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что «Спартак» пока не уведомлял лигу о предпочтительной дате вручения бронзовых медалей за прошлый сезон.
«Когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями — решение «Спартака». ЦСКА предложил нам наградить их [серебряными медалями] на своем мероприятии. Пока у меня не было информации от «Спартака». Регламент четко не фиксирует какие-то временные премии, это решение клуба, они могут самостоятельно — хоть на тренировке, хоть на первом матче вручить медали. Обязательно ли в этом году? Будет странно, если они не будут вручены в этом году», — цитирует ТАСС Алаева.
В сезоне-2022/23 «Спартак» набрал 54 очка в 30 матчах и занял 3-е место в чемпионате России.
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|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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