Кафанов: «Заплатил очень много штрафов в «Ростове», пока понял, что можно, а что нельзя»
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о работе в связке с главным тренером Валерием Карпиным.
— Большую часть карьеры вы проработали в связке с Курбаном Бердыевым. Сложно было привыкнуть к совершенно другому типажу, Карпину?
— Мы были знакомы давно, здоровались перед играми. Относился к нему с огромным уважением еще как к игроку. А когда приехал в Ростов, меня прямо из аэропорта отвезли к Валерию Георгичу. Тот рассказал, каким видит футбол «Ростова», чего бы хотел от команды.
В первое время было непривычно. Когда 20 лет работаешь с одним тренером, потом перестроиться не так просто. С точки зрения режима, правил, нужно было время на адаптацию.
— Например?
— Заплатил очень много штрафов, пока понял, что можно, а что нельзя.
— Вы? Штрафов?
— Да. Например, звонят ребята: «Виталич, у нас обед». А я обычно не обедал. Следил за весом, поэтому иногда пропускал прием пищи. И тут мне говорят: «А это неважно, Виталич. Можете не есть, но у нас за каждую минуту опоздания надо платить». Пока подоспел, набежала приличная копеечка.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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