Гендиректор «Балтики»: «Переговоры с Энрикесом проходили достаточно быстро»
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о ходе переговоров с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикесом. Чилиец подписал с калининградским клубом двухлетний контракт.
«Анхело был в списках наших скаутов достаточно давно, Сергей Николаевич [Игнашевич] также смотрел его игры, он высоко оценил уровень игрока, так что для нас было важно договориться с Энрикесом. Переговоры проходили достаточно быстро, так как игроку предлагали контракт клубы из высших лиг Греции и Турции и терять время было нельзя. Хорошо, что все удалось сделать достаточно оперативно и футболист пополнил наш состав.
У Анхело достаточно интересная с точки зрения географии и чемпионатов карьера, конечно, этот опыт должен помочь ему в РПЛ. Мы рассчитываем, что он также поможет с адаптацией другим нашим иностранным новичкам. Как я говорил ранее, Южная Америка является одним из приоритетных направлений нашей селекции сейчас. Вполне возможно, что до закрытия регистрационного периода у нас будут еще новички оттуда»?, — цитирует Metaratings.ru Волженкина.
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Динамо – Краснодар
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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