Петрушин: «Игроки «Пари НН» играли за Юрана, чтобы он после операции побыстрее встал на ноги»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин предположил, почему бело-голубые не смогли обыграть «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).
«Мне очень понравилась нижегородская команда. Особенно во втором тайме. Не могу сказать, что «Динамо» создало много моментов по игре. Было равенство. А во втором тайме гости играли очень интересно, особенно после замен Юрана. Вышел нападающий, и сразу возник напряг в обороне бело-голубых. У меня есть больше вопросы по пенальти. Показалось, что там ничего не было. Но в целом результат по игре», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.
Также он считает, что нижегородцы бились за главного тренера команды Сергея Юрана, который перед матчем перенес операцию.
«Я читал интервью футболистов после игры. Все ребята переживали за тренера и даже на тренировках чувствовали его отсутствие. Поэтому, думаю, они играли и за него тоже, чтобы он после операции побыстрее встал на ноги», — добавил специалист.
На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков за 8 туров. «Пари НН» идет на 9-й строчке, имея в активе 11 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1