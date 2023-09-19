Широков о «Зените»: «Семак стал вариативнее, соответственно команда тоже»

Генеральный директор и и.о. главного тренера «Сатурна» Роман Широков поделился мнением об игре «Зенита».

«Семак прогрессирует и в игре заметны улучшения. Он более вариативный стал — и «Зенит», и Богданыч. Если Богданыч становится вариативным, то и «Зенит» тоже. Мне кажется, что они стали значительно сильнее, а он более уверенным в принятии решений на поле», — сказал Широков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 8 туров РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице.