«Аль-Садд» опубликовал фото Клаудиньо

Катарский клуб «Аль-Садд» опубликовал фотографию Клаудиньо, который держит игровую футболку.

«Завершены все необходимые процедуры для подготовки к объявлению игрока в ближайшие часы», — говорится в заявлении «Аль-Садда».

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего полузащитника в катарский клуб.

Клаудиньо играл за «Зенит» с 2021 года. Он сыграл за сине-бело-голубых 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевую передачу.