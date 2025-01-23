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Сегодня, 09:45

Руководство «Крыльев» рассказали о дальнейшем сотрудничестве с Осинькиным

Камила Абдурахманова
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что судьба тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным будет зависеть от результатов команды.

«Сегодня у «Крыльев» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. Но главным критерием оценки работы, перспектив на сезон-2025/26 как команды, так и тренерского штаба остается прежде всего спортивный результат — «Крылья Советов» должны занимать по итогам сезона позицию в турнирной таблице не ниже восьмой, радовать болельщиков красивой игрой и реализовывать свой спортивный потенциал», — приводит слова Яковлева РИА Новости.

«Крылья Советов» после 18 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущего восьмым «Рубина» составляет восемь очков.

Источник: РИА Новости
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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