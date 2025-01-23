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Тарханов не считает уход Клаудиньо потерей для «Зенита»: «Последние игры он проводил слабо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уход бразильского полузащитника Клаудиньо из «Зенита».

«Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» 22 января.

— Уход Клаудиньо — потеря для «Зенита»?

— Последние игры он проводил слабо — на скамейке был, либо заменяли его. Малком ушел, и он тоже пропал. Прежней агрессивности не было.

— Его уход был для вас ожидаем?

— Да-да, у него были мысли уйти. Наверное, старался не получить травму (смеется), — цитирует Тарханова «ВсеПроСпорт».

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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