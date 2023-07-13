Мойзес назвал Дивеева лучшим защитником России

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, кого считает лучшим игроком своего амплуа в России.

«Дивеев мне очень нравится. Это лучший защитник России. Игорь очень силен, у него великолепная передача, хорошо читает игру. Мы втроем наладили взаимопонимание, собрался отличный пазл», — цитирует Мойзеса Sport24.

ЦСКА арендовал 28-летнего бразильца летом прошлого года из «Интернасьонала». Он провел за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В июне армейцы объявили об активации опции выкупа на защитника.