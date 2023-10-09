Актер и фанат «Спартака» Белоголовцев: «Буду очень рад, если золотые медали РПЛ возьмет «Краснодар»

Актер, шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«Я буду очень рад, если золотые медали возьмет «Краснодар». С большим уважением отношусь к Галицкому, к тому, что он делает, и был бы рад лично за Сергея Николаевича и его команду. «Быки» наконец-то получили того тренера, которого искали долгие годы. Галицкий похоже понял, что надо перестать вмешиваться в тренерскую работу, а Ивич идеально делает свое дело. Владимир и Осинькин — лучшие тренеры РПЛ. «Краснодар» готов сражаться за чемпионство», — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 очками. В 12-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Балтикой». Матч между командами пройдет 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.