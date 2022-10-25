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Сегодня, 13:09

Агент Никиты Медведева рассказал о восстановлении игрока

Виктория Кравченко
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Агент Андрей Талаев сообщил, как проходит восстановлении голкипера «Ростова» Никиты Медведева от травмы.

Футболист был травмирован в матче второго тура Кубка России с «Оренбургом» (3:1) 14 сентября.

«С Никитой все хорошо. Сейчас он в Ростове, проходит необходимые процедуры. Восстановление идет по плану. Пока что он передвигается на костылях, до тренажерного зала еще далеко. О сроках возращения на поле говорить пока не хотим. Пусть все идет так, как должно», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом розыгрыше Медведев участвовал в двух матчах Кубка России за «Ростов».

Клуб с шестью очками занимают третье место в группе С Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vosstanovlenie-medvedeva-idet-po-planu/
Никита Медведев
ФК Ростов
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