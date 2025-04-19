Дзюба реализовал пенальти в ворота «Спартака»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба открыл счет в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

36-летний футболист реализовал пенальти на 23-й минуте игры, назначенный в ворота красно-белых за фол полузащитника московской команды Наиля Умяров в своей штрафной.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».