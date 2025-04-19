Станкович и Сакич наблюдают за матчем «Спартака» с «Акроном» с трибун

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и его ассистент Ненад Сакич следят за игрой команды в 25-м туре РПЛ против «Акрона» с трибун «Самара Арены».

Станкович дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, а Сакич — после удаления в матче 24-го тура с махачкалинским «Динамо» (1:2). Командой с бровки руководит тренер Вадим Романов.

Камеры зафиксировали эпизод, на котором оба специалиста пребывают в хорошем настроении. При этом у Сакича находится рация в руках помимо телефона рядом.