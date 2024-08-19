Юрий Белоус считает, что никто в «Зените» не взял на себя роль лидера

Бывший руководитель «Ростова» и «Локомотива» Юрий Белоус рассказал о причинах первой осечки «Зенита» в чемпионате России.

В пятом туре РПЛ клуб сыграл с «Химками» — 1:1.

— Бывают такие матчи. Налицо была недооценка соперника. Уж очень бойко «Зенит» начал чемпионат, без потерь очков, без пропущенных мячей, одерживал крупные победы. А тут «Химки» под ногами путаются. Естественно, возникла недооценка.

Ну и роль личности в истории. «Зенит» потерял Вендела, а в игре с «Химками» поле покинул Глушенков. Без них у петербуржцев — другая игра. В отсутствие двух ключевых футболистов никто у «Зенита» не взял на себя роль лидера, — цитирует Белоуса «РБ Спорт».