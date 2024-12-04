«Акрон» — о Дзюбе: «На поле — опыт, в раздевалке — душа, для молодых — наставник»

Пресс-служба «Акрона» опубликовала пост о роли форварда Артема Дзюбы для команды.

«Артем Дзюба играет сердцем! На поле — опыт, в раздевалке — душа, для молодых футболистов — наставник: этот игрок всегда отдает все свое сердце игре и партнерам», — говорится в публикации в клубном Telegram-канале под нарезкой с игрой Дзюбы в текущем сезоне.

36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом в сентябре этого года. В текущем сезоне Дзюба провел 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».