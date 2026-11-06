«Акрон» может продлить выездную серию без побед до восьми матчей

Тольяттинский клуб остается без побед в гостевых встречах чемпионата России-2026/27.

За семь выездных матчей РПЛ «Акрон» пять раз сыграл вничью и дважды проиграл. Команда набрала пять очков на чужих полях, но ни разу не выиграла. После 13 туров у тольяттинцев 12 очков и 13-е место в общей таблице.

8 ноября «Акрон» сыграет в Москве со «Спартаком». Хозяева подходят к встрече с 26 очками и четвертым местом; в предыдущем туре красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 4:0.

Если «Акрон» вновь не победит, безвыигрышная гостевая серия достигнет восьми матчей. Успех в Москве станет для команды первой победой на выезде в этом чемпионате. Начало встречи — в 16.15 мск.