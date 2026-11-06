«Оренбург» может довести число ничьих в РПЛ до девяти

Команда Ильдара Ахметзянова лидирует в чемпионате России по количеству ничейных результатов.

После 13 матчей «Оренбург» восемь раз сыграл вничью. Кроме того, на счету команды три победы и два поражения. Таким образом, вничью завершились восемь из 13 встреч оренбуржцев, а в активе клуба 17 очков.

В предыдущем туре «Оренбург» на своем поле сыграл 0:0 с ЦСКА. Команда занимает восьмое место с разницей мячей 14-12. Второй клуб чемпионата по числу ничьих пока не достиг восьми таких результатов.

8 ноября оренбуржцы встретятся в гостях с «Крыльями Советов». Если матч закончится без победителя, у команды будет девять ничьих после 14 туров. Доля ничейных результатов в таком случае достигнет 64,3 процента.