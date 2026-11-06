«Факел» может одержать первую домашнюю победу в сезоне РПЛ

Воронежский клуб примет московское «Динамо» после семи домашних матчей без побед.

В семи играх на своем поле «Факел» три раза сыграл вничью и четыре раза проиграл. Всего после 13 туров у команды одна победа, три ничьи и девять поражений. Воронежцы набрали шесть очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

В рамках 14-го тура «Факел» встретится с московским «Динамо», которое идет вторым с 28 очками. Игра состоится 7 ноября, начало — в 14.00 мск.

Если «Факел» выиграет, на его счету станет девять очков. Победа окажется первой домашней для команды в сезоне и второй в чемпионате в целом. При ничьей или поражении серия домашних матчей без побед увеличится до восьми.