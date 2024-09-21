«Акрон» — «Краснодар»: Виктор Са был в офсайде. Правильно ли засчитан гол?

На 28-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Акрон» — «Краснодар» судья Виталий Мешков засчитал гол Джона Кордобы, когда за линией офсайда находился другой краснодарец Виктор Са. Видеоассистенты Артем Любимов и Роман Сафьян провели проверку и не стали вмешиваться в действия арбитра.

На повторах видно, что в момент удара Кордобы по воротам Виктор Са располагался за линией офсайда — перед голкипером «Акрона» Александром Васютиным.

Влиял ли краснодарец на него? ВАР, АВАР и, возможно, сам судья, который видел происходившее, ответили на этот вопрос отрицательно. Потому гол был засчитан.

Но среди экспертов «СЭ» хватает тех, кто не согласен с таким решением, считая, что взятие ворот следовало отменить.