«Динамо» благодаря голу Тюкавина в концовке нанесло «Акрону» третье поражение подряд

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» в заключительном матче 24-го тура РПЛ — 3:2.

Счет на 20-й минуте с пенальти открыл полузащитник бело-голубых Муми Нгамале. Спустя 13 минут преимущество гостей удвоил Артур Гомес.

На 42-й минуте тольяттинцы отыграли один мяч, с передачи Артема Дзюбы отличился Стефан Лончар. На 88-й минуте Беншимол сравнял счет с пенальти.

Победу «Динамо» принес гол Константина Тюкавина. Форвард отличился на 90+5-й минуте.

«Динамо» (34 очка) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Акрон» потерпел третье поражение подряд и с 22 очками идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Пари НН». «Акрон» в Казани встретится с «Рубином». Обе игры пройдут 18 апреля.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

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