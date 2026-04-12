«Ростов» — «Спартак»: Мохеби реализовал пенальти и сравнял счет

«Ростов» сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против «Спартака» — 1:1.

На 42-й минуте Мохаммад Мохеби реализовал пенальти.

После видеопросмотра главный арбитр матча Алексей Сухой назначил 11-метровый в ворота красно-белых «за безрассудный фол в своей штрафной площади» защитника «Спартака» Александера Джику.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.