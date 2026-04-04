Дзюба, Обляков и Гонду с первых минут начнут матч «Акрон» — ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Акрона» и ЦСКА на матч 23-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени.

«Акрон»: Тереховский, Пестряков, Неделчару, Бокоев, Попенков, Джурасович, Джаковац, Кузьмин, Болдырев, Дзюба, Аревало.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Энрике Кармо, Обляков, Глебов, Гонду.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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