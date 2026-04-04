Веркаутерен готов рассмотреть возвращение в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в самарский клуб.

«Я открыт для обсуждения. Но, конечно, я также хотел бы выслушать мнение клуба и руководства и задать им несколько вопросов. Смог бы я спасти «Крылья» от вылета? Ни один тренер не начинает работу, не будучи уверенным в том, что команда не вылетит из лиги. Но я уважаю работу тренера и никогда не высказываю мнение о качестве работы других специалистов», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Веркаутерен работал в самарской команде с 2014 по 2016 год.

1 апреля «Крылья Советов» объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера команды. 48-летний специалист возглавлял самарский клуб с июня 2025 года.

После 22 туров чемпионата России-2025/26 «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице с 21 очком.

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