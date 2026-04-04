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Веркаутерен готов рассмотреть возвращение в «Крылья Советов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Франк Веркаутерен.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в самарский клуб.

«Я открыт для обсуждения. Но, конечно, я также хотел бы выслушать мнение клуба и руководства и задать им несколько вопросов. Смог бы я спасти «Крылья» от вылета? Ни один тренер не начинает работу, не будучи уверенным в том, что команда не вылетит из лиги. Но я уважаю работу тренера и никогда не высказываю мнение о качестве работы других специалистов», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Веркаутерен работал в самарской команде с 2014 по 2016 год.

1 апреля «Крылья Советов» объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера команды. 48-летний специалист возглавлял самарский клуб с июня 2025 года.

После 22 туров чемпионата России-2025/26 «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице с 21 очком.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
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