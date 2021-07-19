Акинфеев: «У нас сейчас идет перестройка в команде»
20:27
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что на данный момент команда находится на стадии перестройки.
«Сейчас каждому игроку нужно настроиться на тяжелый сезон. Молодым нужно созреть и правильно себя настраивать на важные игры, тогда придут большие победы. Надеюсь, что у молодых футболистов с настроем и харизмой будет все в порядке.
Пока наша команда неголодная на титулы. Думаю, что у нас сейчас идет перестройка в команде. В прошлом сезоне сделали шаг назад, надеюсь, что в новом сделаем несколько шагов вперед», — заявил Акинфеев.
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с «Уфой».
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