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Акинфеев: «У нас сейчас идет перестройка в команде»

20:27
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что на данный момент команда находится на стадии перестройки.

«Сейчас каждому игроку нужно настроиться на тяжелый сезон. Молодым нужно созреть и правильно себя настраивать на важные игры, тогда придут большие победы. Надеюсь, что у молодых футболистов с настроем и харизмой будет все в порядке.

Пока наша команда неголодная на титулы. Думаю, что у нас сейчас идет перестройка в команде. В прошлом сезоне сделали шаг назад, надеюсь, что в новом сделаем несколько шагов вперед», — заявил Акинфеев.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с «Уфой».

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Артем Бухаев все материалы автора

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