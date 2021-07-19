Акинфеев: «У нас сейчас идет перестройка в команде»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что на данный момент команда находится на стадии перестройки.

«Сейчас каждому игроку нужно настроиться на тяжелый сезон. Молодым нужно созреть и правильно себя настраивать на важные игры, тогда придут большие победы. Надеюсь, что у молодых футболистов с настроем и харизмой будет все в порядке.

Пока наша команда неголодная на титулы. Думаю, что у нас сейчас идет перестройка в команде. В прошлом сезоне сделали шаг назад, надеюсь, что в новом сделаем несколько шагов вперед», — заявил Акинфеев.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. ЦСКА в первом туре РПЛ 25 июля в Москве сыграет с «Уфой».