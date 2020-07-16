Акинфеев сравнялся с Семаком по матчам в чемпионате

Матч против «Локомотива» стал для Игоря Акинфеева 456-м в высшем российском дивизионе. Голкипер ЦСКА, который дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года, сравнялся по числу игр с экс-капитаном красно-синих Сергеем Семаком, выступавшим также за «Асмарал», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Правда, догнать рекордсмена и многолетнего партнера по армейскому клубу Сергея Игнашевича у капитана ЦСКА получится не раньше августа 2021 года. (Кирилл Бурдаков)

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