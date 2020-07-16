Акинфеев сравнялся с Семаком по матчам в чемпионате
Матч против «Локомотива» стал для Игоря Акинфеева 456-м в высшем российском дивизионе. Голкипер ЦСКА, который дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года, сравнялся по числу игр с экс-капитаном красно-синих Сергеем Семаком, выступавшим также за «Асмарал», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Правда, догнать рекордсмена и многолетнего партнера по армейскому клубу Сергея Игнашевича у капитана ЦСКА получится не раньше августа 2021 года. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по матчам в чемпионате России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Игнашевич
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
489
|
41
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
456
|
-357
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
98
|
Василий Березуцкий
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
402
|
9
|
Руслан Аджинджал
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар
|
397
|
21
|
Валерий Есипов
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Александр Самедов
|
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов
|
386
|
56
|
Игорь Денисов
|
Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив
|
384
|
25
|
Дмитрий Комбаров
|
Динамо, Спартак, Кр.Советов
|
380
|
33
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129