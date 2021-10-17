Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал минимальную победу команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).

Победу армейцам принес гол нападающего Чидера Эджуке на 52-й минуте.

«Тяжелая игра была. В принципе, как и все игры после сборных. Мы заслужили победу сегодня, хоть и острых моментов было не много. Их можно пересчитать на пальцах одной руки. Но хорошо, что мы их использовали их.

Команда провела, на мой взгляд, просто великолепный матч с точки зрения дисциплины. Все сражались, все бились. Характер тоже показали. Если говорить о тактических ошибках — их практически не было сегодня. Если говорить глобально — я доволен», — сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.