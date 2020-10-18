Акинфеев повторил рекорд чемпионата по пропущенным голам

В матче 11-го тура против «Динамо» (3:1) капитан ЦСКА, обладатель почти всех российских вратарских рекордов Игорь Акинфеев пропустил 367-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с многолетним лидером Романом Березовским. Правда, голкипер армейцев достиг этой отметки за 468 матчей, тогда как армянский легионер уложился в 313. Из действующих вратарей среди лидеров оказались также тамбовчанин Сергей Рыжиков (328) и уфимец Александр Беленов, пропустивший в субботу 300-й мяч. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по пропущенным голам