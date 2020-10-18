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Акинфеев повторил рекорд чемпионата по пропущенным голам

19:39
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 11-го тура против «Динамо» (3:1) капитан ЦСКА, обладатель почти всех российских вратарских рекордов Игорь Акинфеев пропустил 367-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с многолетним лидером Романом Березовским. Правда, голкипер армейцев достиг этой отметки за 468 матчей, тогда как армянский легионер уложился в 313. Из действующих вратарей среди лидеров оказались также тамбовчанин Сергей Рыжиков (328) и уфимец Александр Беленов, пропустивший в субботу 300-й мяч. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по пропущенным голам

Вратарь

Клубы

Матчи

Голы

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

-367

Игорь Акинфеев

ЦСКА

468

-367

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

-359

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

343

-328

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал

312

-321

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

-311

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

267

-300

Платон Захарчук

ЦСКА, КАМАЗ, Ротор, Локомотив, Сокол, Шинник

202

-268

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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