Акинфеев повторил рекорд чемпионата по пропущенным голам
В матче 11-го тура против «Динамо» (3:1) капитан ЦСКА, обладатель почти всех российских вратарских рекордов Игорь Акинфеев пропустил 367-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с многолетним лидером Романом Березовским. Правда, голкипер армейцев достиг этой отметки за 468 матчей, тогда как армянский легионер уложился в 313. Из действующих вратарей среди лидеров оказались также тамбовчанин Сергей Рыжиков (328) и уфимец Александр Беленов, пропустивший в субботу 300-й мяч. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры чемпионата России по пропущенным голам
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
-367
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
468
|
-367
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
-359
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
343
|
-328
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал
|
312
|
-321
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
-311
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
267
|
-300
|
Платон Захарчук
|
ЦСКА, КАМАЗ, Ротор, Локомотив, Сокол, Шинник
|
202
|
-268