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Акинфеев поделился эмоциями от фотовыставки, посвященной 110-летию ЦСКА

14:45
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории».

«Историю клуба я знаю. Замечательно, что есть такая инициатива. У людей есть шанс пропитаться этой атмосферой. Видел пожилую парочку, которая смотрела на фотографии. Это замечательно», — сказал Акинфеев.

После двух туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

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Сергей Федоров все материалы автора

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