Акинфеев поделился эмоциями от фотовыставки, посвященной 110-летию ЦСКА
14:45
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории».
«Историю клуба я знаю. Замечательно, что есть такая инициатива. У людей есть шанс пропитаться этой атмосферой. Видел пожилую парочку, которая смотрела на фотографии. Это замечательно», — сказал Акинфеев.
После двух туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.
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