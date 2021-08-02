Акинфеев поделился эмоциями от фотовыставки, посвященной 110-летию ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории».

«Историю клуба я знаю. Замечательно, что есть такая инициатива. У людей есть шанс пропитаться этой атмосферой. Видел пожилую парочку, которая смотрела на фотографии. Это замечательно», — сказал Акинфеев.

После двух туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.