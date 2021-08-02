Кристиан Меккель будет руководить селекционным отделом «Локомотива»
14:40
«Локомотив» заключил соглашения о сотрудничестве с Кристианом Меккелем и Маттиасом Валленвайном, информирует официальный сайт клуба.
Специалисты будут работать с Ральфом Рангником и отвечать за селекцию, а также за аналитическую работу.
В качестве скаута Меккель сотрудничал с клубами «Хоффенхайм» и «Нюрнберг», на должности спортивного директора работал в «Ганновере 96» и «Райндорф Альтах».
Валленвайн с 2016 по 2021 год работал в системе футбольного клуба «Байер 04» старшим координатором по скаутингу в Южной Америке и Великобритании.
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