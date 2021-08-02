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Кристиан Меккель будет руководить селекционным отделом «Локомотива»

14:40
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«Локомотив» заключил соглашения о сотрудничестве с Кристианом Меккелем и Маттиасом Валленвайном, информирует официальный сайт клуба.

Специалисты будут работать с Ральфом Рангником и отвечать за селекцию, а также за аналитическую работу.

В качестве скаута Меккель сотрудничал с клубами «Хоффенхайм» и «Нюрнберг», на должности спортивного директора работал в «Ганновере 96» и «Райндорф Альтах».

Валленвайн с 2016 по 2021 год работал в системе футбольного клуба «Байер 04» старшим координатором по скаутингу в Южной Америке и Великобритании.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24511

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