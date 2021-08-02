Бабаев высказался о возможном уходе защитника Тикнизяна в «Локомотив»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории» высказался о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Локомотив».

«Стоит ли ждать трансферы на вход? Вряд ли. У нас еще не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. Там несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить», — сказал Бабаев.

22-летний Тикнизян в прошлом сезоне провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.