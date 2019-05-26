16:52 | Футбол — РПЛ

Акинфеев оформил 200-й "сухарь" в премьер-лиге

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Игорь Акинфеев провел 200-й сухой матч в высшем российском дивизионе. Голкипер ЦСКА стал первым, кому удалось добраться до этой отметки.

На счету ближайшего преследователя Сергея Овчинникова 129 "сухарей". Любопытно, что соперником армейцев в последнем туре были "Крылья Советов", в игре с которыми Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

427

200

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

314

124

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Гильерме

Локомотив

235

92

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87
ЦСКА – Крылья Советов

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