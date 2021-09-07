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Акинфеев — об эмоциях на поле: «Ярость осталась где-то внутри. Я ее сдерживаю»

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Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову объяснил, почему стал менее эмоционально вести себя на поле.

«Когда девять человек, девять моих друзей ушли из команды, началась более спокойная реакция. Хотя первые года полтора-два моя голова еще не понимала, что тех людей, которые делали имя ЦСКА, уже нет.

Когда пришло много молодых игроков, то эмоционально себя вел, где-то некрасиво, где-то даже не мог после этого на себя в экране смотреть: «Чего ты кричишь?» — Сейчас я стал спокойнее, потому что понимаю, что в обороне нет Березуцкого и Игнашевича, в центре поля нет Вернблума... Нет Мусы, Думбия, Вагнера и всех остальных.

Ярость, наверное, осталась где-то внутри. Я ее сдерживаю. Но уже ничего не поделать. Мы пока такие», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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