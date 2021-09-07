Акинфеев рассказал, чему учит Дивеева

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил шансы защитника московского клуба Игоря Дивеева на переход в сильный европейский клуб.

«Дивеев уже заматерел. Все-таки он не первый год играет на профессиональном уровне. У Игоря большой потенциал, я с ним тоже много разговаривал.

У каждого человека есть свой агент. Когда начинается эта чехарда: «Дивеевым интересуется «Милан»...

Я ему объясняю: «Поверь мне, если тебя хотят, то тебя всегда купят. Не читай это, не слушай никого. Если ты играешь за ЦСКА, то надо здесь и сейчас помогать команде».

Если ты играешь за сборную и за ЦСКА, то можешь уехать в «Милан», «Ювентус», куда угодно. Потенциал большой не только у него. Но должен быть человек, который наставит на правильный путь», — сказал Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».